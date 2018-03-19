Как голосовали россияне в США: пряники, форма СССР и русское радио

46 фотографий 46 фотографий 46 фотографий

Если забыть ненадолго, что 18 марта проходили выборы президента РФ, то глядя на происходящее можно было бы подумать, что отмечается какой-то национальный праздник.

Читайте также В ЦИК назвали регионы, где за Путина голосует абсолютное большинство

На многих можно было увидеть кепки и галстуки с российским триколором, детские костюмы с надписью «Russia» и даже спортивный костюм СССР. То есть все то, чего в обычный день на улицах, как минимум Вашингтона, вы не увидите, только если это не является протестом против президента США Дональда Трампа (там активно в ход идут как «Russia», так и российские флаги в сочетаниях с определенными лозунгами). Стоит отметить, что голосование на выборах российского президента проходит в США на фоне крайне обостренных отношений между двумя странами.

Красная ковровая дорожка ведет от главного входа посольского здания к четырем кабинкам для голосования, а напротив двух урн для бюллетеней сидят два наблюдателя — один от партии Ксении Собчак, а другая — от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

«Такое впечатление, что организовано все очень хорошо, никаких нарушений на удивление не видно, это приятно», — рассказал РИА Новости Андрей Сарафанов, наблюдатель от партии Собчак.

Живу в США, но болею за Россию

«Вы СМИ? Я хочу сделать заявление», — напористым голосом заявила подошедшая к столу с большой табличкой «СМИ» женщина.

И она сделала свое заявление журналистам и рядом сидящим наблюдателям. «Я, Татьяна Ивановна Федорова, родилась в Ленинграде, живу в Роквилле. Хочу сказать всем напутствие, что Путин — это наше будущее, это наша уверенность, это наша сила, и Путин войдет в историю как один из лучших мировых политиков», — начала гражданка России.

Читайте также Самые необычные посетители избирательных участков

«А мысли вернуться в Россию есть?» — поинтересовались журналисты. «Вернуться обещаю, когда на пенсию выйду. Пенсию заработала здесь американскую и поеду домой с долларами, и у меня будет две пенсии — русская и американская», — с радостью ответила Федорова.

Потом, правда, она с небольшой грустью добавила, что в экономической сфере у России есть проблемы, но пообещала при этом, что «это все временное». «Будет в ближайшие 3−5 лет все лучше и лучше, и экономика пойдет вверх, я в этом не сомневаюсь, вы меня припомните», — добавила она на прощание.

К полудню возле посольства собралась небольшая группа протестующих. Они выступали за свободные выборы. Ситуация накалялась только иногда, когда выходящие из посольства россияне вступали с протестующими в короткую, но довольно эмоциональную перепалку:

— «Совсем у вас головы нет», — возмущались первые.

— «Это у вас нет», — отвечали им протестующие.

Читайте также Как в России прошли выборы президента

С журналистом РИА Новости, узнав, что он представляет российское государственное СМИ, митингующие общаться отказались.

А между тем у входа в посольство уже выстроилась очередь. По словам наблюдателя Сарафанова, явка в этом году в Вашингтоне, безусловно, выше, чем, к примеру, на парламентских выборах в 2016 году.

Как рассказал член участковой избирательной комиссии № 8273 при посольстве РФ Николай Пукалов, на досрочном голосовании в 15 городах США проголосовало около трех тысяч человек.

Студент МГУ и ветеран Второй мировой

Основную массу голосующих в Вашингтоне составили семейные пары с маленькими детьми. Они оттягивали на себя главное внимание фотокамер, позируя с довольными, а иногда и плачущими малышами на руках.

Такую семейную идиллию в какой-то момент разбавила большая группа студентов, которые находятся в США по обмену.

Девятнадцатилетний студент МГУ Александр, который учится в университете штата Юты, поделился с РИА Новости своими мыслями о выборах, Америке и о том, чего он хочет от будущей России.

Читайте также Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

«Проживание в Америке воспитывает в тебе чувство гражданской ответственности. Буквально два дня назад мы были в Лос-Анджелесе, и туда приехал Трамп. Мы стояли на улице, ждали, когда проедет его машина, просто посмотреть на президента, и сразу собрался протест. Стоит полиция и стоят протестующие. Сразу понятно, что такое свобода слова для американцев, как это у них воспитывается, что можно говорить, можно выражать свою позицию. Проживание в течение года здесь очень сильно воспитало то, что ты должен говорить, это твоя человеческая обязанность. Но при этом ты должен говорить честно и не стесняться этого», — сказал пришедший на свои первые выборы студент.

Говоря о том, чего он хочет видеть в будущем России, он не задумываясь ответил: «Конечно, свободу слова».

«Я считаю, это первое, с чего нам надо начать, и развивать образование. Без этого мы продвигаться никуда не сможем. Без свободы слова ни одна реформа невозможна, потому что ее невозможно будет обсуждать, а в России очень важно общественное обсуждение реформ и образование», — пояснил Александр.

Вслед за молодежью пришли ветеран Второй мировой войны Иван и его супруга Анна. Им уже более 90 лет, 60 из которых они провели вместе. Живут они в Крыму, городе Судаке, и сейчас находятся в США в гостях у дочки.

«Праздник большой, мы с Путиным. Он нас забрал, мы были крымские, и пошли обратно домой, в России. Проголосовали почти 100% (на референдуме 2014 года — ред.) только, чтобы забрал Путин нас в Россию», — начала пожилая пара.

Они выразили уверенность, что и сейчас за Владимира Путина в Крыму проголосует большинство. «Все — за (Путина)», — сказал Иван.