Как голосовали россияне в США: пряники, форма СССР и русское радио
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Приходящих россиян в посольство России в Вашингтоне встречали музыкальные хиты «Русского радио» и полный пряников и печенья буфет.
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Приходящих россиян в посольство России в Вашингтоне встречали музыкальные хиты «Русского радио» и полный пряников и печенья буфет.
Если забыть ненадолго, что 18 марта проходили выборы президента РФ, то глядя на происходящее можно было бы подумать, что отмечается
На многих можно было увидеть кепки и галстуки с российским триколором, детские костюмы с надписью «Russia» и даже спортивный костюм СССР. То есть все то, чего в обычный день на улицах, как минимум Вашингтона, вы не увидите, только если это не является протестом против президента США Дональда Трампа (там активно в ход идут как «Russia», так и российские флаги в сочетаниях с определенными лозунгами). Стоит отметить, что голосование на выборах российского президента проходит в США на фоне крайне обостренных отношений между двумя странами.
Красная ковровая дорожка ведет от главного входа посольского здания к четырем кабинкам для голосования, а напротив двух урн для бюллетеней сидят два наблюдателя — один от партии Ксении Собчак, а другая — от партии «Яблоко» Григория Явлинского.
«Такое впечатление, что организовано все очень хорошо, никаких нарушений на удивление не видно, это приятно», — рассказал РИА Новости Андрей Сарафанов, наблюдатель от партии Собчак.
Живу в США, но болею за Россию
«Вы СМИ? Я хочу сделать заявление», — напористым голосом заявила подошедшая к столу с большой табличкой «СМИ» женщина.
И она сделала свое заявление журналистам и рядом сидящим наблюдателям. «Я, Татьяна Ивановна Федорова, родилась в Ленинграде, живу в Роквилле. Хочу сказать всем напутствие, что Путин — это наше будущее, это наша уверенность, это наша сила, и Путин войдет в историю как один из лучших мировых политиков», — начала гражданка России.
«А мысли вернуться в Россию есть?» — поинтересовались журналисты. «Вернуться обещаю, когда на пенсию выйду. Пенсию заработала здесь американскую и поеду домой с долларами, и у меня будет две пенсии — русская и американская», — с радостью ответила Федорова.
Потом, правда, она с небольшой грустью добавила, что в экономической сфере у России есть проблемы, но пообещала при этом, что «это все временное». «Будет в ближайшие 3−5 лет все лучше и лучше, и экономика пойдет вверх, я в этом не сомневаюсь, вы меня припомните», — добавила она на прощание.
К полудню возле посольства собралась небольшая группа протестующих. Они выступали за свободные выборы. Ситуация накалялась только иногда, когда выходящие из посольства россияне вступали с протестующими в короткую, но довольно эмоциональную перепалку:
— «Совсем у вас головы нет», — возмущались первые.
— «Это у вас нет», — отвечали им протестующие.
С журналистом РИА Новости, узнав, что он представляет российское государственное СМИ, митингующие общаться отказались.
А между тем у входа в посольство уже выстроилась очередь. По словам наблюдателя Сарафанова, явка в этом году в Вашингтоне, безусловно, выше, чем, к примеру, на парламентских выборах в 2016 году.
Как рассказал член участковой избирательной комиссии № 8273 при посольстве РФ Николай Пукалов, на досрочном голосовании в 15 городах США проголосовало около трех тысяч человек.
Студент МГУ и ветеран Второй мировой
Основную массу голосующих в Вашингтоне составили семейные пары с маленькими детьми. Они оттягивали на себя главное внимание фотокамер, позируя с довольными, а иногда и плачущими малышами на руках.
Такую семейную идиллию в
Девятнадцатилетний студент МГУ Александр, который учится в университете штата Юты, поделился с РИА Новости своими мыслями о выборах, Америке и о том, чего он хочет от будущей России.
«Проживание в Америке воспитывает в тебе чувство гражданской ответственности. Буквально два дня назад мы были в
Говоря о том, чего он хочет видеть в будущем России, он не задумываясь ответил: «Конечно, свободу слова».
«Я считаю, это первое, с чего нам надо начать, и развивать образование. Без этого мы продвигаться никуда не сможем. Без свободы слова ни одна реформа невозможна, потому что ее невозможно будет обсуждать, а в России очень важно общественное обсуждение реформ и образование», — пояснил Александр.
Вслед за молодежью пришли ветеран Второй мировой войны Иван и его супруга Анна. Им уже более 90 лет, 60 из которых они провели вместе. Живут они в Крыму, городе Судаке, и сейчас находятся в США в гостях у дочки.
«Праздник большой, мы с Путиным. Он нас забрал, мы были крымские, и пошли обратно домой, в России. Проголосовали почти 100% (на референдуме 2014 года — ред.) только, чтобы забрал Путин нас в Россию», — начала пожилая пара.
Они выразили уверенность, что и сейчас за Владимира Путина в Крыму проголосует большинство. «Все — за (Путина)», — сказал Иван.
В целом, подавляющее большинство опрошенных РИА Новости российских граждан, которые уже много лет проживают в США, сообщили, что за американскими новостями они не следят, информация западных СМИ не оказывает никакого влияния на их восприятие ситуации в России, и они
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