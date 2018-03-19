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07:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Владимиру Путину

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

Президент Казахстана отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

— Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем.

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Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества.

Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов.

При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании.

Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества, — говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России — мира и процветания.

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