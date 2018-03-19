Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Владимиру Путину
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.
— Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем.
Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества.
Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов.
При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании.
Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества, — говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России — мира и процветания.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.