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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин по итогам подсчета 99% протоколов набирает 76,65% голосов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин по итогам подсчета данных 99% протоколов участковых избиркомов набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ, следует из данных ЦИК России.

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На этих участках, данные по которым уже подсчитаны и введены в систему ГАС «Выборы», за него проголосовали 55 миллионов 403 тысячи 971 избиратель.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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