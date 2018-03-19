Путин по итогам подсчета 99% протоколов набирает 76,65% голосов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин по итогам подсчета данных 99% протоколов участковых избиркомов набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ, следует из данных ЦИК России.
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