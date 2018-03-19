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05:35 (мск), источник: РИА Новости

Грудинин получил 11,82% голосов после обработки 99% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Павел Грудинин показывает на выборах президента самый низкий для кандидата от КПРФ результат в 11,82%, Владимир Жириновский демонстрирует один из самых низких для ЛДПР результат в 5,68%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99% протоколов участковых комиссий.

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Максимум кандидат от КПРФ (Геннадий Зюганов) набирал в 1996 году — 40,3% во втором туре президентских выборов, минимум (Николай Харитонов) — 13,69% в 2004 году.

Кандидат от ЛДПР получал поддержку ниже нынешней лишь дважды: в 2000 году (Жириновский, 2,70%) и в 2004-м (Олег Малышкин, 2,02%). В остальных случаях Жириновский набирал больше: в 1991 году 7,81%, в 1996-м 5,70%, в 2008-м 9,35% и в 2012-м 6,22%.

Грудинина поддержали 8,54 миллиона человек, Жириновского — 4,1 миллиона, свидетельствуют данные ЦИК.

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