Грудинин получил 11,82% голосов после обработки 99% протоколов

Максимум кандидат от КПРФ (Геннадий Зюганов) набирал в 1996 году — 40,3% во втором туре президентских выборов, минимум (Николай Харитонов) — 13,69% в 2004 году.

Кандидат от ЛДПР получал поддержку ниже нынешней лишь дважды: в 2000 году (Жириновский, 2,70%) и в 2004-м (Олег Малышкин, 2,02%). В остальных случаях Жириновский набирал больше: в 1991 году 7,81%, в 1996-м 5,70%, в 2008-м 9,35% и в 2012-м 6,22%.