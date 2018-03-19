Грудинин получил 11,82% голосов после обработки 99% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Павел Грудинин показывает на выборах президента самый низкий для кандидата от КПРФ результат в 11,82%, Владимир Жириновский демонстрирует один из самых низких для ЛДПР результат в 5,68%, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99% протоколов участковых комиссий.
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