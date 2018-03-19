Собчак по итогам подсчета 99% протоколов набирает 1,66% голосов

За Собчак проголосовали свыше 1 миллиона 197 тысяч человек, за Явлинского — более 748 тысяч, у Титова — 544,5 тысячи голосов, у Сурайкина — без малого 491 тысяча, а у Бабурина — свыше 471 тысячи.