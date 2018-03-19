Собчак по итогам подсчета 99% протоколов набирает 1,66% голосов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак по итогам подсчета данных о голосовании на 99% избирательных участков получает на выборах президента России 1,66% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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