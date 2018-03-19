Избирком объявил предварительные итоги выборов в Красноярском крае
Явка составила 60,15%
Явка составила 60,15%
Крайизбирком объявил предварительные итоги выборов президента России. Явка в Красноярском крае составила 60,15%. К часу ночи комиссия обработала 94% бюллетеней.
Так, за действующего президента страны Владимира Путина свои голоса отдали 74,31% избирателей. На втором месте с результатом 12,76% оказался коммунист Павел Грудинин. На третьем месте идет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (7,35%).
Отметим, что окончательные итоги выборов объявят 22 марта 2018 года, когда комиссия обработает все бюллетени.
Напомним, в день выборов в Красноярском крае работало 2 202 участка. В списки избирателей в регионе включено 2 042 440 человек. Из них на выборы пришли 1 228 527 человек.
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