Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымские татары поставили ультиматум правительству Киева
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Вброс бюллетеней на участке в Подмосковье попал на видео
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
12«Мы будто в тюрьме»
05:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Избирком объявил предварительные итоги выборов в Красноярском крае

Явка составила 60,15%

Источник: Reuters

Крайизбирком объявил предварительные итоги выборов президента России. Явка в Красноярском крае составила 60,15%. К часу ночи комиссия обработала 94% бюллетеней.

Так, за действующего президента страны Владимира Путина свои голоса отдали 74,31% избирателей. На втором месте с результатом 12,76% оказался коммунист Павел Грудинин. На третьем месте идет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (7,35%).

За Ксению Собчак проголосовали 1,63% избирателей в Красноярском крае. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Отметим, что окончательные итоги выборов объявят 22 марта 2018 года, когда комиссия обработает все бюллетени.

Напомним, в день выборов в Красноярском крае работало 2 202 участка. В списки избирателей в регионе включено 2 042 440 человек. Из них на выборы пришли 1 228 527 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Житель Шарыпово задохнулся выхлопными газами в гараже
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,5% протоколов
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин рассказал о планах на следующий срок
Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь