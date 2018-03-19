Избирком объявил предварительные итоги выборов в Красноярском крае

Источник: Reuters

Крайизбирком объявил предварительные итоги выборов президента России. Явка в Красноярском крае составила 60,15%. К часу ночи комиссия обработала 94% бюллетеней.

Так, за действующего президента страны Владимира Путина свои голоса отдали 74,31% избирателей. На втором месте с результатом 12,76% оказался коммунист Павел Грудинин. На третьем месте идет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (7,35%).

За Ксению Собчак проголосовали 1,63% избирателей в Красноярском крае. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Отметим, что окончательные итоги выборов объявят 22 марта 2018 года, когда комиссия обработает все бюллетени.