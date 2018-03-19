Явка избирателей в Хабаровском крае не стала рекордной

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«Эта явка большая, но не рекордная. Например, в 2008 году она составляла 74,45 процента», — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Большую активность на выборах проявили и жители Аяно-Майского района, где явка составила 82,08 процента, а также избиратели Тугуро-Чумиканского района — 70,68 процента. Хуже всего голосовали в Вяземском районе — 59,36 процента, а также Верхнебуреинском районе— 58,99 процента, и в Николаевском районе — 58,49 процента.

«Если раньше мы говорили, что хуже голосуют города Хабаровск и Комсомольск, то на этот раз картина несколько иная. По Хабаровску явка составила 64,32 процента, при этом лучше проголосовал Центральный район — 67,82 процента», — отметил Геннадий Накушнов.

Активнее всего жители региона шли голосовать с 11 до 15 часов. В это время на некоторых избирательных участках выстраивались большие очереди. В целом по Дальнему Востоку Хабаровский край показал пятый результат. В региональном избиркоме этот показатель считают неплохим, однако специалисты проанализируют, на каких участках была низкая явка, чтобы в следующую выборную кампанию обратить на них внимание и устранить недостатки.

«Жители края активно воспользовались правом проголосовать по месту нахождения. Этим правом воспользовались 61 944 избирателя. Для сравнения, в 2012 году открепительные удостоверения получили 22 тысячи избирателей. Думаю, что на предстоящих выборах губернатора в октябре этого года эта норма так же будет использоваться», — сообщил Геннадий Накушнов.

Большое внимание уделили маломобильным группам населения. К 26 313 избирателям, которые по состоянию здоровья не могли самостоятельно прибыть на участок, члены избирательных комиссий пришли на дом. Однако в краевой избирком поступило несколько звонков с сообщением о том, что к некоторым представители комиссий не дошли. Сейчас с этими фактами разбираются в комиссии.