Омский избирком назвал окончательные итоги выборов в регионе

За Путина проголосовали 624 934 омича. Отметим, в целом по стране у Путина 76,66% голосов.

Вторым стал Павел Грудинин — у него 20,39% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский с 6,24%.

Следом расположились Ксения Собчак (1,54%), Сергей Бабурин (1,13%), Григорий Явлинский (0,82%), Борис Титов (0,63%) и Максим Сурайкин (0,61%).