Омский избирком назвал окончательные итоги выборов в регионе
По результатам обработки 100% бюллетеней лидером голосования в Омской области, как и по стране, стал Владимир Путин, набравший 67,31% голосов.
По результатам обработки 100% бюллетеней лидером голосования в Омской области, как и по стране, стал Владимир Путин, набравший 67,31% голосов.
За Путина проголосовали 624 934 омича. Отметим, в целом по стране у Путина 76,66% голосов.
Вторым стал Павел Грудинин — у него 20,39% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский с 6,24%.
Следом расположились Ксения Собчак (1,54%), Сергей Бабурин (1,13%), Григорий Явлинский (0,82%), Борис Титов (0,63%) и Максим Сурайкин (0,61%).
Явка в Омске и области составила 60,49% — на выборы пришло более 915 тысяч человек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.