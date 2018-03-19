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07:24 (мск), источник: СуперОмск

Омский избирком назвал окончательные итоги выборов в регионе

По результатам обработки 100% бюллетеней лидером голосования в Омской области, как и по стране, стал Владимир Путин, набравший 67,31% голосов.

За Путина проголосовали 624 934 омича. Отметим, в целом по стране у Путина 76,66% голосов.

Вторым стал Павел Грудинин — у него 20,39% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский с 6,24%.

Следом расположились Ксения Собчак (1,54%), Сергей Бабурин (1,13%), Григорий Явлинский (0,82%), Борис Титов (0,63%) и Максим Сурайкин (0,61%).

Явка в Омске и области составила 60,49% — на выборы пришло более 915 тысяч человек.

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