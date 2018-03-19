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09:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Жители Иркутска проголосовали не только за президента, но и за благоустройство общественных пространств

Проголосовал на выборах президента России мэр Иркутска, Дмитрий Бердников.

Источник: Вести Иркутск

Проголосовал на выборах президента России мэр Иркутска, Дмитрий Бердников.

На избирательном участке, расположенном в помещении общеобразовательной школы № 39 было многолюдно. Многие шли на выборами вместе с детьми. Здесь же можно было отдать своё голос за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018-м году. В Иркутске подобных выборных пунктов оборудовали 159.

— Это очень важно. Прийти, проголосовать. Выразить свою гражданскую позицию, выразить своё мнение. У нас активные жители, активные горожане. Посмотрите, очень большая активность. И мне очень приятно, что и за городские общественные пространства приходят и отдают свой голос. Даже в очередь выстраиваются, и с ребятишками, и молодёжь приходит, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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