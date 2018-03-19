Жители Иркутска проголосовали не только за президента, но и за благоустройство общественных пространств
Проголосовал на выборах президента России мэр Иркутска, Дмитрий Бердников.
Проголосовал на выборах президента России мэр Иркутска, Дмитрий Бердников.
Проголосовал на выборах президента России мэр Иркутска, Дмитрий Бердников.
На избирательном участке, расположенном в помещении общеобразовательной школы № 39 было многолюдно. Многие шли на выборами вместе с детьми. Здесь же можно было отдать своё голос за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018-м году. В Иркутске подобных выборных пунктов оборудовали 159.
— Это очень важно. Прийти, проголосовать. Выразить свою гражданскую позицию, выразить своё мнение. У нас активные жители, активные горожане. Посмотрите, очень большая активность. И мне очень приятно, что и за городские общественные пространства приходят и отдают свой голос. Даже в очередь выстраиваются, и с ребятишками, и молодёжь приходит, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.