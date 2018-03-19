Явка на выборах президента РФ по Екатеринбургу составила 60,51%
В администрации назвали беспрецендентными итоги прошедших выборов.
В администрации назвали беспрецендентными итоги прошедших выборов.
В Екатеринбурге озвучили явку избирателей на прошедших выборах президента Российской Федерации, которая составила 60,51%. В целом, уральская столица и Свердловская область дала схожие результаты, сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».
Как отметили в городской администрации, Свердловская область и Екатеринбург дала схожие результаты как по явке, так и по качеству голосования.
«Это говорит о том, что разрыв между городом и областью преодолен и создалась единая команда. Результаты голосования с точки зрения явки и желания горожан принять участие в выборах беспрецендентны», — сообщили в администрации Екатеринбурга.
По итогам выборов, в Екатеринбурге явка составила 60,51%, где лидером голосования стал Владимир Путин, получивший 73,95% голосов. На втором месте Павел Грудинин (10,84%), и третье место занимает Владимир Жириновский, который получил 5,03% голосов. Кандидат «против всех» Ксения Собчак получила 3,62% голосов и заняла в уральской столице четвертое место.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», результаты голосования на Среднем Урале показали, что попытка оппозиции бойкотировать выборы не удалась. В целом, результаты голосования в Свердловской области схожи с городскими показателями.
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