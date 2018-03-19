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08:54 (мск), источник: Apiural.ru

Свердловчане активно голосовали за проекты благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ. Жители Свердловской области активно включились в рейтинговое голосование за проекты благоустройства. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

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«Хотелось поставить “галочки” напротив всех четырех проектов, потому что все они важны и нужны людям. Очень хорошо, что сегодня при расстановке приоритетов в реализации программ благоустройства территорий учитывается мнение горожан. Проведение такой акции позволит сделать правильный выбор и оперативно приступить к работам для того, чтобы в наших городах появились хорошие места для массового отдыха. Весь прошлый год мы уже практиковали сбор мнений жителей по тем или иным вопросам благоустройства, и этот механизм показал свою эффективность. Конечно же, такой формат взаимодействия с горожанами необходимо использовать и впредь», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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По его словам, жители Свердловской области активно включились в рейтинговое голосование за проекты благоустройства. За будущее своих населенных пунктов — с благоустроенными набережными, уютными скверами, современными парками и площадями — свои голоса, по данным на 14.00, отдали 435,2 тысячи уральцев.

Так, за комфортную городскую среду проголосовали более 38 тысяч жителей Первоуральска, около 16 тысяч жителей Полевского, больше 30 тысяч жителей Каменска-Уральского, 34,5 тысячи жителей Серова, свыше 14 тысяч асбестовцев, 34 тысячи жителей Нижнего Тагила.

Как сообщают в счетных комиссиях муниципалитетов, равную активность в выборе городских пространств проявляет как молодежь, так и люди старшего поколения.

«Горожане проявляют очень большой интерес к голосованию, говорят, что специально пришли отдать свой голос за выбранную территорию. Наибольшую активность проявляют подростки и люди старшего поколения. Они признаются, что будущее города им не безразлично, и сегодня очень важно поддержать те инициативы, которые помогут Асбесту стать еще красивее», — рассказала председатель одной из счетных комиссий Асбестовского городского округа Татьяна Соколова.

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