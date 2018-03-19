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08:51 (мск), источник: Lenta.Ru

США установили прямой секретный канал связи с Северной Кореей

Американские разведывательные ведомства установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CBS News.

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За прямой канал связи выступает прежде всего ЦРУ. Бывший директор ведомства, выдвинутый на пост госсекретаря Майк Помпео поддерживает такой тип «тихой дипломатии», которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Подход бывшего госсекретаря Рекса Тиллиерсона, пытавшегося иметь с Пхеньяном обычный канал связи, источники в Белом доме назвали «старомодным».

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться до конца мая.

Читайте также: Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР

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