Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
СМИ: фанаты восхищены цветущим видом Алины Кабаевой
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
«Москва — это не Сараево»: в США резко оценили ультиматум Мэй
Британия осознала промах с Россией - СМИ
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:44 (мск), источник: РИА Новости

Жители Кубани проголосовали за сильную страну, считает губернатор

КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Жители Краснодарского края проголосовали за сильную страну и край, за стабильное и уверенное социально-экономическое развитие, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«Хочу поблагодарить всех за участие в выборах президента Российской Федерации. У нас традиционно одна из самых высоких явок в стране — почти 78%», — отметил глава региона.

По его словам, жители края всегда осознанно делают свой выбор и, принимая решение, смотрят в будущее — как они будут жить ближайшие шесть лет. «Потому результат очевиден — более 80% избирателей края отдали голоса Владимиру Путину. Проголосовали за сильную страну и край, за стабильное, уверенное социально-экономическое развитие», — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что благодаря президенту в регионе устойчивая экономика и развитая социальная сфера. «Он досконально знает особенности каждого региона страны, видит точки роста каждого субъекта. Мы все вместе готовы работать под его началом для дальнейшего процветания России», — заявил губернатор.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жители Кубани проголосовали за сильную страну, считает губернатор
Международный наблюдатель высоко оценил организацию выборов на Кубани
За Владимира Путина проголосовали 56 миллионов россиян
Доллар и евро отреагировали на выборы президента России
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Минэнерго ответило на слова Мэй об альтернативе российскому газу
Суд арестовал квартиру и 1 млн рублей бывшей жены Джигарханяна
Задержанные саудовские принцы вернули в казну «свыше $100 млрд»
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь