Жители Кубани проголосовали за сильную страну, считает губернатор
КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Жители Краснодарского края проголосовали за сильную страну и край, за стабильное и уверенное
КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Жители Краснодарского края проголосовали за сильную страну и край, за стабильное и уверенное
«Хочу поблагодарить всех за участие в выборах президента Российской Федерации. У нас традиционно одна из самых высоких явок в стране — почти 78%», — отметил глава региона.
По его словам, жители края всегда осознанно делают свой выбор и, принимая решение, смотрят в будущее — как они будут жить ближайшие шесть лет. «Потому результат очевиден — более 80% избирателей края отдали голоса Владимиру Путину. Проголосовали за сильную страну и край, за стабильное, уверенное
Он добавил, что благодаря президенту в регионе устойчивая экономика и развитая социальная сфера. «Он досконально знает особенности каждого региона страны, видит точки роста каждого субъекта. Мы все вместе готовы работать под его началом для дальнейшего процветания России», — заявил губернатор.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Явка на выборах президента России 18 марта после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%.
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