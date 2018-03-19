Жители Кубани проголосовали за сильную страну, считает губернатор

Источник: РИА Новости

«Хочу поблагодарить всех за участие в выборах президента Российской Федерации. У нас традиционно одна из самых высоких явок в стране — почти 78%», — отметил глава региона.

По его словам, жители края всегда осознанно делают свой выбор и, принимая решение, смотрят в будущее — как они будут жить ближайшие шесть лет. «Потому результат очевиден — более 80% избирателей края отдали голоса Владимиру Путину. Проголосовали за сильную страну и край, за стабильное, уверенное социально-экономическое развитие», — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что благодаря президенту в регионе устойчивая экономика и развитая социальная сфера. «Он досконально знает особенности каждого региона страны, видит точки роста каждого субъекта. Мы все вместе готовы работать под его началом для дальнейшего процветания России», — заявил губернатор.