Вице-спикер мажилиса попросила чиновника покинуть заседание

«Вы сказали, что этот вопрос не относится к вашей компетенции. Мы не будем занимать вас, вашей целью не должно быть сидение у нас на правчасе. Вы свободны, можете идти. Нам нужны люди, которые будут отвечать на наши вопросы. Вы можете заняться своей основной работой. Благодарю вас, вы можете идти», — сказала Исимбаева.