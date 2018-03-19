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10:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вице-спикер мажилиса попросила чиновника покинуть заседание

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Гульмира Исимбаева попросила чиновника аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности покинуть заседание палаты.

Источник: Sputniknews.kz
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В понедельник в мажилисе состоялся правительственный час, посвященный цифровизации в сфере образования.

В мероприятии принял участие заместитель председателя аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов, который не мог ответить на поставленные вопросы.

«Вы сказали, что этот вопрос не относится к вашей компетенции. Мы не будем занимать вас, вашей целью не должно быть сидение у нас на правчасе. Вы свободны, можете идти. Нам нужны люди, которые будут отвечать на наши вопросы. Вы можете заняться своей основной работой. Благодарю вас, вы можете идти», — сказала Исимбаева.

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