Вице-спикер мажилиса попросила чиновника покинуть заседание
АСТАНА, 19 мар — Sputnik.
АСТАНА, 19 мар — Sputnik.
В понедельник в мажилисе состоялся правительственный час, посвященный цифровизации в сфере образования.
В мероприятии принял участие заместитель председателя аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов, который не мог ответить на поставленные вопросы.
«Вы сказали, что этот вопрос не относится к вашей компетенции. Мы не будем занимать вас, вашей целью не должно быть сидение у нас на правчасе. Вы свободны, можете идти. Нам нужны люди, которые будут отвечать на наши вопросы. Вы можете заняться своей основной работой. Благодарю вас, вы можете идти», — сказала Исимбаева.
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