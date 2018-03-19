Рустэм Хамитов уверен, что Россию ждет новая социальная политика
По мнению Главы республики, особое внимание будет уделяться вопросам здравоохранения, образования, помощи нуждающимся. Республика с большой уверенностью смотрит в будущее.
По мнению Главы республики, особое внимание будет уделяться вопросам здравоохранения, образования, помощи нуждающимся. Республика с большой уверенностью смотрит в будущее.
«Избиратели поддержали курс Президента. Это так. Избиратели одновременно надеются на то, что в новый срок своих полномочий Президент, безусловно, будет решать те вопросы, которые на сегодняшний день есть.
В своём Послании Президент достаточно много говорил о новой социальной политике в стране. Это связано прежде всего с ещё большим вниманием к проблемам здравоохранения, к вопросам, связанным с образованием, с помощью тем, кто в этом нуждается.
Президент сформулировал задачу — к концу следующей десятилетки иметь ожидаемую среднюю продолжительность жизни 80 лет. А это, вообще говоря, гигантский шаг вперёд по сравнению с сегодняшним днём. Это значит, что колоссальная работа должна проводиться по всем направлениям — здравоохранение, образование, культура поведения, отношение к своему здоровью, условия труда, условия жизни, комфортная среда в городах, сёлах
Кроме того, мы понимаем, что значительные усилия будут направлены на повышение производительности труда, конкурентоспособности наших предприятий, на вопросы, связанные с современным развитием экономики.
Цифровизация, искусственный интеллект, робототехника, другие новации, которые существуют на сегодняшний день, будут продвигаться особенно активно. Туда будут направляться значительные ресурсы, речь идёт о триллионах рублей.
Республика Башкортостан сравнительно недавно сформировала Стратегию своего развития до 2030 года. Наши цифры в основном укладываются в те «коридоры», которые обозначил Президент в своём Послании. Хочу сказать, что мы с большой уверенностью смотрим в будущее с точки зрения и наших финансовых возможностей, и, главное, реализации тех целей, о которых я сейчас говорил и которые сформулированы в Послании Президента и в Стратегии-2030 Республики Башкортостан. Мы добьёмся этих целей. У нас нет другого пути.
Нам, вообще говоря, нельзя расслабляться. Успехи, высокие цифры, достигнутые в выборах, — это только лишь ответственность перед обществом, людьми. Уверен, что Президент с новыми силами, с новой энергией, с новыми эмоциями, безусловно, сделает очень много для того, чтобы наша страна развивалась и двигалась вперёд.
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