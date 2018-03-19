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12:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов уверен, что Россию ждет новая социальная политика

По мнению Главы республики, особое внимание будет уделяться вопросам здравоохранения, образования, помощи нуждающимся. Республика с большой уверенностью смотрит в будущее.

Источник: ГТРК Башкортостан

«Избиратели поддержали курс Президента. Это так. Избиратели одновременно надеются на то, что в новый срок своих полномочий Президент, безусловно, будет решать те вопросы, которые на сегодняшний день есть.

В своём Послании Президент достаточно много говорил о новой социальной политике в стране. Это связано прежде всего с ещё большим вниманием к проблемам здравоохранения, к вопросам, связанным с образованием, с помощью тем, кто в этом нуждается.

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Президент сформулировал задачу — к концу следующей десятилетки иметь ожидаемую среднюю продолжительность жизни 80 лет. А это, вообще говоря, гигантский шаг вперёд по сравнению с сегодняшним днём. Это значит, что колоссальная работа должна проводиться по всем направлениям — здравоохранение, образование, культура поведения, отношение к своему здоровью, условия труда, условия жизни, комфортная среда в городах, сёлах и т. д. Всё многообразие тем, которое окружает человека в жизни, должно быть задействовано для того, чтобы выйти на такую серьёзную, уже мирового уровня цифру.

Кроме того, мы понимаем, что значительные усилия будут направлены на повышение производительности труда, конкурентоспособности наших предприятий, на вопросы, связанные с современным развитием экономики.

Цифровизация, искусственный интеллект, робототехника, другие новации, которые существуют на сегодняшний день, будут продвигаться особенно активно. Туда будут направляться значительные ресурсы, речь идёт о триллионах рублей.

Республика Башкортостан сравнительно недавно сформировала Стратегию своего развития до 2030 года. Наши цифры в основном укладываются в те «коридоры», которые обозначил Президент в своём Послании. Хочу сказать, что мы с большой уверенностью смотрим в будущее с точки зрения и наших финансовых возможностей, и, главное, реализации тех целей, о которых я сейчас говорил и которые сформулированы в Послании Президента и в Стратегии-2030 Республики Башкортостан. Мы добьёмся этих целей. У нас нет другого пути.

Нам, вообще говоря, нельзя расслабляться. Успехи, высокие цифры, достигнутые в выборах, — это только лишь ответственность перед обществом, людьми. Уверен, что Президент с новыми силами, с новой энергией, с новыми эмоциями, безусловно, сделает очень много для того, чтобы наша страна развивалась и двигалась вперёд.

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