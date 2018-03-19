Мэр Омска Фадина назначила главой депспорта своего однофамильца

Ранее однофамилец мэра Омска Оксаны Фадиной занимал должность заместителя министра спорта в региональном правительстве.

Фадина анонсировала своему однофамильцу множество амбициозных задач. Но прежде, всего, по словам мэра, чиновник должен заняться оценкой финансовой деятельности профильного департамента.

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«Впереди у Алексея Александровича много амбициозных задач, но начать необходимо с ревизии имеющихся объектов и, конечно, оценки финансовой деятельности департамента», — цитирует Оксану Фадину пресс-служба городской администрации.

Новый директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта поблагодарил мэра за доверие, и пообещал сделать все от него зависящее для успешного развития спортивного и молодежного направления деятельности мэрии.

О готовящемся назначении Алексея Фадина «СуперОмск» сообщил еще 5 марта. Тогда стало известно, что предшественник Фадина Михаил Расин уходит в отпуск с последующим увольнением.

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