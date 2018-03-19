Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макаревич в США заметил «ужасные изменения» в россиянах
Перемены на кухне помогут похудеть
Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком детей из семейного архива
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Волочкова порадовала поклонников изменениями во внешности
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
14:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Избирком: бюллетеней с хулиганскими надписями на Южном Урале не было

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта, ФедералПресс. В Челябинской области обработано 100 процентов бюллетеней, 27 тысяч 234 из них оказались испорчены: невозможно было однозначно распознать волеизъявление граждан. Как сообщили в областной избирательной комиссии, хулиганских надписей на бланках, заполненных на Южном Урале, выявлено не было.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

Наиболее высокую явку показал Нагайбакский район — там на выборы пришли 80, 56% избирателей. Самая низкая явка — в Брединском районе (58,66%).

Среди тройки победителей президентской компании абсолютный лидер Владимир Путин получил наиболее сильную поддержку в Чебаркульском (78,76%) и Кизильском районах (78, 67%), а меньше всего сторонников он имеет в Усть-Катаве (66,82%).

Читайте также
Путин получил на выборах президента в Челябинской области максимально высокую поддержку, начиная с 2004 года

Павел Грудинин среди районов Челябинской области наибольшей симпатией он пользуется у жителей Чесменского района (19,98%), а наименьший процент голосов он набрал в Карабаше (9,8%).

Зато карабашцы отдали 11,18% голосов Владимиру Жириновскому, которого меньше всего почитают в Аргаяшском районе — там ему досталось всего 3,6 процента. В областной избирательной комиссии сообщили, что окончательные итоги выборов президента России будут оглашены завтра, 20 марта, на заседании комиссии. Тогда же будет отправлен протокол и спецпочтой отправлен в Москву.

Комментируя итоги голосования 18 марта, политолог Александр Мельников подчеркнул, что худший результат по количеству заполненных бюллетеней в пользу Владимира Путина в Устьа-Катаве на самом деле совсем не плох.

«Я бы по результатам голосования не преувеличивал “оппозиционность” Усть-Катава. Да — худший результат. Но при этом больше 66% за Путина при рекордной за последние годы для города явке свыше 70%. То есть в процентном отношении отставание не шибко значительное от многих других территорий, а в количественном его и вовсе нет. Вот в сопоставимых по числу избирателей Брединском и Кусинском районах Путин количественно получил меньше голосов, но явка там была ниже, и процент за Путина оказался выше», — отметил в своем блоге Мельников.

Напомним, по предварительным данным, в Челябинской области на выборах президента за Владимира Путина проголосовали 73% избирателей. Павел Грудинин набрал 12,99%, Владимир Жириновский — 6,96%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
Рекорд президента
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
«Газпром» ликвидирует в РФ более 500 км труб «Турецкого потока»
Посылка «на ферму в конце длинной дороги» нашла получателя
Как отреагировали рубль и фондовый рынок на переизбрание Путина
Дыра в преисподнюю: грандиозный проект Кольской сверхглубокой
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Насколько серьезно состояние артиста, не уточняется
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь