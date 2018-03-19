Избирком: бюллетеней с хулиганскими надписями на Южном Урале не было

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Наиболее высокую явку показал Нагайбакский район — там на выборы пришли 80, 56% избирателей. Самая низкая явка — в Брединском районе (58,66%).

Среди тройки победителей президентской компании абсолютный лидер Владимир Путин получил наиболее сильную поддержку в Чебаркульском (78,76%) и Кизильском районах (78, 67%), а меньше всего сторонников он имеет в Усть-Катаве (66,82%).

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Павел Грудинин среди районов Челябинской области наибольшей симпатией он пользуется у жителей Чесменского района (19,98%), а наименьший процент голосов он набрал в Карабаше (9,8%).

Зато карабашцы отдали 11,18% голосов Владимиру Жириновскому, которого меньше всего почитают в Аргаяшском районе — там ему досталось всего 3,6 процента. В областной избирательной комиссии сообщили, что окончательные итоги выборов президента России будут оглашены завтра, 20 марта, на заседании комиссии. Тогда же будет отправлен протокол и спецпочтой отправлен в Москву.

Комментируя итоги голосования 18 марта, политолог Александр Мельников подчеркнул, что худший результат по количеству заполненных бюллетеней в пользу Владимира Путина в Устьа-Катаве на самом деле совсем не плох.

«Я бы по результатам голосования не преувеличивал “оппозиционность” Усть-Катава. Да — худший результат. Но при этом больше 66% за Путина при рекордной за последние годы для города явке свыше 70%. То есть в процентном отношении отставание не шибко значительное от многих других территорий, а в количественном его и вовсе нет. Вот в сопоставимых по числу избирателей Брединском и Кусинском районах Путин количественно получил меньше голосов, но явка там была ниже, и процент за Путина оказался выше», — отметил в своем блоге Мельников.