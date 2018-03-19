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14:06 (мск), источник: dostup1.ru

Почти 388 тыс. челябинцев проголосовали за общественные пространства 18 марта

Территории, набравшие большинство голосов, будут приведены в порядок уже в 2018 году.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

Почти 388 тыс. челябинцев (44,4% от общего числа избирателей) выбрали «свои» объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в воскресенье, 18 марта, — территории, набравшие большинство голосов, будут приведены в порядок до конца текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В тройке лидеров — Тракторозаводский, Советский и Ленинский районы, где свой выбор сделали 71 тыс., 59,8 тыс. и 56,3 тыс. жителей соответственно. Наименьшую явку в областном центре показали Металлургический и Центральный районы.

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К слову, по выборам президента РФ статистика противоположная — Тракторозаводский район — в аутсайдерах, Металлургический — абсолютный лидер.

«Я хочу поблагодарить челябинцев за такую активность. Подсчет явки мы вели параллельно основной на выборах президента, и хочется отметить, что жители города приятно нас удивили. Сегодня мы говорим практически о 45% челябинцев, которые сделали свой выбор в пользу объектов благоустройства. А это значит, что им не все равно, что они хотят видеть наш город красивым, комфортным и процветающим. Большое спасибо всем, кто принял участие в рейтинговом голосовании», — комментирует первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Напомним, в этом году муниципальная программа по благоустройству общественных программ формировалась на основании заявок жителей. В течение двух месяцев горожане оставляли свои пожелания о том, какие территории нужно привести в порядок. Каждая из них прошла процедуру общественных обсуждений, и в итоговый перечень попали 5−6 объектов в каждом районе. Все они будут благоустроены в течение пяти лет, на которые рассчитан приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

После подсчета голосов, отданных на рейтинговом голосовании, будет определена очередность. Территории, за которые проголосовало большинство, приведут в порядок уже в 2018 году. Окончательный итоги голосования опубликуют до 31 марта.

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