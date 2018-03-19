Эксперты ОЗХО прибыли в Британию в связи с отравлением Скрипаля
В Великобританию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые также будут работать над расследованием инцидента с отравлением
В Великобританию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые также будут работать над расследованием инцидента с отравлением
Источник в дипломатических кругах рассказал, что специалисты организации проведут несколько тестов, предполагающих анализ
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении 10 лет занималась производством
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