Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства

Источник: Publika.md

Новый президентский мандат Путина станет четвертым по счету и продлится шесть лет. Как отмечает Рейтер, к 2024 году срок пребывания Владимира Путина у власти будет насчитывать почти четверть века. Дольше во главе государства находился только Иосиф Сталин.

Агентство Франс-пресс сообщает, что Путин получил на выборах 18 марта лучший результат за всю политическую карьеру. И это на фоне ухудшения отношений с Западом.