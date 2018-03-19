Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства
Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. До этого российский лидер принял поздравления от руководителей Сербии, Китая, Кубы и Венесуэлы.
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