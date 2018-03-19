Замдиректора воронежского «Дивногорья» стала лауреатом премии президента РФ

— Для меня это неожиданная и очень приятная новость. И важная. Думаю, даже не только для меня, но и для музея-заповедника, для всей области. А еще это признание того, что даже в маленьком музее могут быть реализованы значимые проекты, — поделилась впечатлениями Софья Кондратьева.

— Получение такого уровня премии — очень здорово и почетно не только для музея-заповедника, но и для региона в целом. Мы подавали заявку летом 2017 года, и то, что наш сотрудник попал в этот список, — большая честь. Софья Кондратьева пришла к нам на должность заведующей отделом восемь лет назад. Сейчас она уже заместитель директора и руководит большими проектами. В частности, она автор мультимедийного проекта «Лики меловых храмов», в 2017 году возглавляла работу по созданию визит-центра в Дивногорье и музеефикации места массовой гибели древних лошадей — стоянки Дивногорье-9. Она автор многих научных статей, в том числе и по исследованию памятников пещерной культовой архитектуры. За все это время она проявила себя как лидер, и ее проекты соответствуют актуальным мировым тенденциям музейной деятельности, — рассказала РИА «Воронеж» директор музея-заповедника «Дивногорье» Марина Лылова.