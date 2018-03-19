Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
Сергей Лавров упал на сцене (видео)
Виктория Боня устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
Жириновский заявил, что прошедшие выборы могут стать последними
Футболист «Спартака» помог болельщице выйти замуж
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Огромное «временное» тату Бена Аффлека оказалось настоящим
Анну Хилькевич перепутали с Верой Брежневой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
17:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Замдиректора воронежского «Дивногорья» стала лауреатом премии президента РФ

Вместе с Софьей Кондратьевой награды получат режиссер и солист Большого театра.

Источник: AP 2018

Замдиректора по научной работе музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева стала лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год, сообщил ТАСС со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого в понедельник, 19 марта.

Вместе с Софьей Кондратьевой лауреатами президентской премии стали режиссер и художник анимационного кино Дина Великовская и солист Большого театра Денис Родькин.

— Для меня это неожиданная и очень приятная новость. И важная. Думаю, даже не только для меня, но и для музея-заповедника, для всей области. А еще это признание того, что даже в маленьком музее могут быть реализованы значимые проекты, — поделилась впечатлениями Софья Кондратьева.

— Получение такого уровня премии — очень здорово и почетно не только для музея-заповедника, но и для региона в целом. Мы подавали заявку летом 2017 года, и то, что наш сотрудник попал в этот список, — большая честь. Софья Кондратьева пришла к нам на должность заведующей отделом восемь лет назад. Сейчас она уже заместитель директора и руководит большими проектами. В частности, она автор мультимедийного проекта «Лики меловых храмов», в 2017 году возглавляла работу по созданию визит-центра в Дивногорье и музеефикации места массовой гибели древних лошадей — стоянки Дивногорье-9. Она автор многих научных статей, в том числе и по исследованию памятников пещерной культовой архитектуры. За все это время она проявила себя как лидер, и ее проекты соответствуют актуальным мировым тенденциям музейной деятельности, — рассказала РИА «Воронеж» директор музея-заповедника «Дивногорье» Марина Лылова.

Справка РИА «Воронеж»

Премию Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры ежегодно присуждают за реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры и создание талантливых произведений искусства и литературы. В 2017 году на соискание премии претендовали 11 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Замдиректора воронежского «Дивногорья» стала лауреатом премии президента РФ
Путин назвал цель нового президентского срока
Шведский МИД вызвал российского посла из-за слов Марии Захаровой
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
Путина в образе Мориарти спроецировали на стену в Лондоне
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
7 фактов из жизни подводников, о которых вы даже не подозревали
СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США
Спорт
Месси назвал ЧМ-2018 последним шансом стать чемпионом мира В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
60-летняя Шэрон Стоун сыграла роль, написанную для 25-летней Создатели комедии изначально предлагали актрисе сыграть маму главной героини, но Стоун самостоятельно переработала сценарий
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь