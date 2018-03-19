Областной избирком назвал лидера по явке избирателей
В Челябинске продолжают подводить итоги выборов Президента. В областном избиркоме рассказали, жители какого района оказались самыми активными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске продолжают подводить итоги выборов Президента. В областном избиркоме рассказали, жители какого района оказались самыми активными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Лидером по явке является Нагайбакский район, расположенный на юге Челябинской области, — явка выше 80 процентов. Результаты уже введены в систему ГАС «Выборы».
По недействительным я могу вам сказать: на всю область 27234, притом что у нас зафиксировано 2 миллиона 632 тысячи 596 избирателей, — информирует Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области. — Коллеги, уже можно с большой вероятностью сказать, что выборы в Челябинской области прошли на высоком организационном уровне, с минимумом обращений граждан, избирательные права граждан были соблюдены".
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