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15:54 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили, что Порошенко мыслит штампами

Киевские власти рассуждают о Крыме штампами, отсюда и отказ признать результаты выборов президента РФ на территории полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Порошенко поставил под сомнение легитимность выборов президента России и призвал международное сообщество усилить давление на РФ.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Киевские власти рассуждают о Крыме штампами, отсюда и отказ признать результаты выборов президента РФ на территории полуострова, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Порошенко поставил под сомнение легитимность выборов президента России и призвал международное сообщество усилить давление на РФ. Кроме того, об отказе признать выборы также заявили МИД Франции и МИД Польши.

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«Сложно комментировать слова Порошенко. Они не представляют себе, что происходит, идут штампы технологические. Они уже настолько отстали от нашей жизни и преобразований, что люди, с которыми я общаюсь на улице, просто смеются», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, киевским властям уже не нужны ни Крым, ни Донбасс. «Все то, что у нас происходит, их никогда не интересовало по-настоящему», — подчеркнул глава парламента.

При этом позицию западных стран по выборам в Крыму Константинов объяснил солидарностью. «Запад солидарен с преступлениями, которые совершены были в Украине, и впереди еще большое разбирательство международное, которое необходимо по этой части провести», — подчеркнул Константинов.

Жители Крыма и Севастополя 18 марта впервые голосовали на выборах президента России. По данным крымского избиркома, Владимира Путина поддержали 92,15% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 71,55%.

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