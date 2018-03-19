Лукашенко лично поздравил Путина с победой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

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Лукашенко направил поздравления в адрес Путина еще утром в понедельник, а днем лидеры поговорили по телефону.

«Глава белорусского государства еще раз лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах, которые состоялись 18 марта. Александр Лукашенко подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике», — сообщили в пресс-службе.

Белорусский президент пожелал Путину «новых значимых свершений в государственной деятельности».

Также Лукашенко выразил уверенность: братские узы народов двух стран останутся надежным фундаментом в отношениях и поспособствуют развитию сотрудничества, а также росту благосостояния.

«Президенты также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, перспективы развития сотрудничества в интеграционных форматах. В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке», — добавили в пресс-службе.

Путин и Лукашенко также поговорили по актуальным темам в белорусско-российских отношениях и вопросам, которые требуют внимания в первую очередь, в том числе по линии ЕАЭС.