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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Макрон призвал Путина пролить свет на обстоятельства «дела Скрипаля»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал власти РФ пролить свет на обстоятельства отравления в Солсбери, сообщает Елисейский дворец.

Источник: РИА Новости

Макрон позвонил Путину в понедельник, на следующий день после президентских выборов в РФ, на которых действующий глава государства одержал убедительную победу.

«Президент Республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Путин в воскресенье заявил, что Россия все свое химическое оружие уничтожила под контролем международных наблюдателей — «в отличие от наших партнеров, которые обещали, но своих обязательств до сих пор, к сожалению».

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