Сушинский будет лично отчитываться Буркову о состоянии дел «Авангарда»
Сегодня, 19 марта, врио губернатора представили нового президента омского хоккейного клуба.
Сегодня, 19 марта, врио губернатора представили нового президента омского хоккейного клуба.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня в Омск прибыли новый президент «Авангарда» Максим Сушинский и глава совета директоров клуба, заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Они встретились с врио губернатора Александром Бурковым.
Бурков заявил, что назначение Сушинского поддерживает большинство омичей. Он надеется, что новому руководству удастся вывести «Авангард» на новый уровень.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Вы — человек известный на омской земле. Легенда. Решение назначить Вас Президентом хоккейного клуба одобрит большинство однозначно. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру «Авангарда».
Здесь надежды большие на Вас и у меня, как руководителя региона, и у всех поклонников, болельщиков клуба. Все надеются на Вас. Для нас очень важно, чтобы «Авангард» вышел на тот уровень, когда в нём играли вы и добивались впечатляющих результатов.
При этом Сушинский будет лично докладывать главе региона о положении дел в клубе, сообщили в
— О спортивной политике клуба, её изменениях и других делах Президент «Авангарда» будет информировать Вас лично, — заявил Дыбаль.
Бурков, в свою очередь, обещал оказывать клубу помощь. Он договорился с Сушинским о второй встрече, на которой будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие.
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