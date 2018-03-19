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20:08 (мск), источник: Om1.ru

Сушинский будет лично отчитываться Буркову о состоянии дел «Авангарда»

Сегодня, 19 марта, врио губернатора представили нового президента омского хоккейного клуба.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня в Омск прибыли новый президент «Авангарда» Максим Сушинский и глава совета директоров клуба, заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Они встретились с врио губернатора Александром Бурковым.

Бурков заявил, что назначение Сушинского поддерживает большинство омичей. Он надеется, что новому руководству удастся вывести «Авангард» на новый уровень.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Вы — человек известный на омской земле. Легенда. Решение назначить Вас Президентом хоккейного клуба одобрит большинство однозначно. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру «Авангарда».

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Здесь надежды большие на Вас и у меня, как руководителя региона, и у всех поклонников, болельщиков клуба. Все надеются на Вас. Для нас очень важно, чтобы «Авангард» вышел на тот уровень, когда в нём играли вы и добивались впечатляющих результатов.

При этом Сушинский будет лично докладывать главе региона о положении дел в клубе, сообщили в пресс-службе облправительства.

— О спортивной политике клуба, её изменениях и других делах Президент «Авангарда» будет информировать Вас лично, — заявил Дыбаль.

Бурков, в свою очередь, обещал оказывать клубу помощь. Он договорился с Сушинским о второй встрече, на которой будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие.

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