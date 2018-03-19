Объявляем войну: Аксенов дал муниципалитетам неделю на выполнение своих поручений

Аксенов привел в пример администрацию Керчи, где после обзвона всех заявителей выяснилось, что 60% людей либо так и не получили официального ответа, либо снова удостоились формальных отписок.
«По результатам решения этих обращений будут даны оценки и сделаны организационные выводы… Объявляем войну всем тем, кто не желает выполнять мои письменные поручения и решать вопросы, поставленные в обращениях граждан», — цитирует пресс-служба слова главы Республики.
Аксенов дал руководителям недельный срок на исполнение своих поручений, уточнив, что обработает все жалобы, поступившие в соцсетях и на телефон «горячей линии».
К сожалению, качество работы вызывает большие нарекания у граждан, и у меня в том числе. Проанализировав ситуацию, исходя из последних обращений в Facebook, получается, что наш выездной прием прошел, а проблемные вопросы как были, так и остались. Например, по транспорту. Наш министр рапортовал, рапортовали должностные лица администрации в той части, что внесены изменения в расписание хождения общественного транспорта, удовлетворяющие потребностям населения, что на каждой остановке вывешено это расписание, и так далее. Ничего не сделано, люди так и пишут открытым текстом.
глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов также подчеркнул, что, в связи с большим количеством обращений, в ближайшее время будет перестроена система контроля их выполнения.
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