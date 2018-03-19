Объявляем войну: Аксенов дал муниципалитетам неделю на выполнение своих поручений

К сожалению, качество работы вызывает большие нарекания у граждан, и у меня в том числе. Проанализировав ситуацию, исходя из последних обращений в Facebook, получается, что наш выездной прием прошел, а проблемные вопросы как были, так и остались. Например, по транспорту. Наш министр рапортовал, рапортовали должностные лица администрации в той части, что внесены изменения в расписание хождения общественного транспорта, удовлетворяющие потребностям населения, что на каждой остановке вывешено это расписание, и так далее. Ничего не сделано, люди так и пишут открытым текстом.

глава Крыма Сергей Аксенов