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18:57 (мск), источник: РИА Крым

Объявляем войну: Аксенов дал муниципалитетам неделю на выполнение своих поручений

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен реакцией глав ряда крымских администраций на поручения, которые были даны по итогам выездных приемов граждан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов привел в пример администрацию Керчи, где после обзвона всех заявителей выяснилось, что 60% людей либо так и не получили официального ответа, либо снова удостоились формальных отписок.

«По результатам решения этих обращений будут даны оценки и сделаны организационные выводы… Объявляем войну всем тем, кто не желает выполнять мои письменные поручения и решать вопросы, поставленные в обращениях граждан», — цитирует пресс-служба слова главы Республики.

Аксенов дал руководителям недельный срок на исполнение своих поручений, уточнив, что обработает все жалобы, поступившие в соцсетях и на телефон «горячей линии».

К сожалению, качество работы вызывает большие нарекания у граждан, и у меня в том числе. Проанализировав ситуацию, исходя из последних обращений в Facebook, получается, что наш выездной прием прошел, а проблемные вопросы как были, так и остались. Например, по транспорту. Наш министр рапортовал, рапортовали должностные лица администрации в той части, что внесены изменения в расписание хождения общественного транспорта, удовлетворяющие потребностям населения, что на каждой остановке вывешено это расписание, и так далее. Ничего не сделано, люди так и пишут открытым текстом.
глава Крыма Сергей Аксенов

Аксенов также подчеркнул, что, в связи с большим количеством обращений, в ближайшее время будет перестроена система контроля их выполнения.

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