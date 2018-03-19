Титов заявил, что передал Путину полную версию «лондонского списка»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов сообщил, что на встрече с главой государства Владимира Путина передал ему полную версию «лондонского списка» и обновленный текст «Стратегии Роста».
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