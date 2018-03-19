Собчак передала Путину прошение о помиловании 16 человек
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек, сообщает
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек, сообщает
«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисок, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент пообещал рассмотреть ее прошение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.