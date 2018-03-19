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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России

БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на телеграмму главы германского правительства.

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«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — цитирует телеграмму пресс-служба кабмина ФРГ.

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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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