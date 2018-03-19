Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России
БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила
БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщила
«Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — цитирует телеграмму
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