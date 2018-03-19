Белый дом заявил, что Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не планирует связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России, сообщает Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли.
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