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21:58 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом заявил, что Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не планирует связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России, сообщает Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли.

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«Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано», — сообщают корреспонденты пула по итогам беседы.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

Владимир Путин встретился с участниками президентской гонки
Во время загрузки произошла ошибка.
21:42 (мск)© Ньюстюб
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