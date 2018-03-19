Звезда сериала «Секс в большом городе» решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка

Об этом 51-летняя актриса и общественный деятель написала в понедельник в своем Twitter.
«Я люблю
Она очертила главное направление своей будущей предвыборной кампании. «Я считаю, что множество людей по самым разным причинам хотели бы, чтобы я баллотировалась. Я думаю, что причиной “номер один” является образование», — добавила исполнительница.
В телесериале «Секс в большом городе» Никсон играет одну из четырех закадычных подруг. В жизни обладательница премий Emmy, Tony и Grammy выступает за легализацию однополых браков и расширение доступности образования в США.
Как сообщала ранее газета The New York Times, актриса прорабатывала с двумя консультантами мэра
На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.
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