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22:21 (мск), источник: ТАСС

Звезда сериала «Секс в большом городе» решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Звезда телесериала «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998−2004) Синтия Никсон объявила о решении побороться в сентябре за звание кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

Источник: AP 2018

Об этом 51-летняя актриса и общественный деятель написала в понедельник в своем Twitter.

«Я люблю Нью-Йорк и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры в губернаторы. Присоединяйтесь к нам», — информировала Никсон.

Персона
Синтия Никсон

Она очертила главное направление своей будущей предвыборной кампании. «Я считаю, что множество людей по самым разным причинам хотели бы, чтобы я баллотировалась. Я думаю, что причиной “номер один” является образование», — добавила исполнительница.

В телесериале «Секс в большом городе» Никсон играет одну из четырех закадычных подруг. В жизни обладательница премий Emmy, Tony и Grammy выступает за легализацию однополых браков и расширение доступности образования в США.

Как сообщала ранее газета The New York Times, актриса прорабатывала с двумя консультантами мэра Нью-Йорка Билла де Блазио шансы побороться с Эндрю Куомо за право стать единым кандидатом от демократов на пост губернатора штата. Куомо занимает этот пост в настоящий момент и намерен переизбираться.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.

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