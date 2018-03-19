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22:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

НАТО укрепит систему коллективной безопасности из-за отравления Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ответ на нападение с применением боевого нервно-паралитического вещества в британском Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, альянс приступил к крупнейшему укреплению коллективной безопасности со времен холодной войны.

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Столтенберг сделал это заявление после встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который приехал в Брюссель заручиться поддержкой как НАТО, так и Евросоюза.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что альянс направил батальонные тактические группы в страны на своих восточных границах, утроил численность своих сил быстрого реагирования, а также что правительства стран Европы и Канады увеличивают расходы на оборону.

Ранее Джонсон назвал заявления Москвы, отрицающей причастность к нападению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, все более абсурдными.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом из класса «Новичок», заявляет Лондон.

Ответить на вопросы

В первой половине дня Борис Джонсон встретился с министрами иностранных дел стран ЕС, которые заявили о своей безоговорочной солидарности с Великобританией.

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В совместном заявлении говорится, что Европейский Союз «шокирован нападением с применением боевого нервно-паралитического вещества, разработанного Россией», а также отмечается, что подобное нападение произошло на европейской земле впервые за последние 70 лет.

Министры Евросоюза также призвали Москву сотрудничать с британским расследованием. Сама Москва ранее выражала готовность к такому сотрудничеству в случае, если ей передадут материалы дела и образцы отравляющего вещества.

Совет по иностранным делам ЕС также заявил, что «чрезвычайно серьезно относится к выводам правительства Соединенного Королевства о том, что более чем вероятно к нападению имеет отношение Российская Федерация».

«ЕС призывает Россию безотлагательно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, а также немедленно и полностью предоставить информацию о программе “Новичок” Организации по запрещению химического оружия».

«Безрассудное поведение»

Затем Борис Джонсон встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр назвал нападение на Скрипаля и его дочь «примером безрассудного поведения» российских властей.

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Британский министр также сказал, что Британия «разделяет точку зрения, согласно которой отравление Сергея Скрипаля не было единичным случаем, а лишь очередным примером безрассудного поведения российского государства».

«Подобное поведение продолжается уже много лет. От российской аннексии Крыма, до кибератак и вмешательства в войну в Сирии, Россия продемонстрировала свое вопиющее игнорирование международного права и ценностей международного сообщества, наших ценностей. Именно поэтому наши союзники по НАТО продемонстрировали столь мощную поддержку», — заявил Джонсон.

Йенс Столтенберг в свою очередь сказал, что «нападение в Солсбери стало первым случаем применения нервно-паралитического вещества на территории альянса и демонстрирует полное пренебрежение к жизни людей. Нападение было неприемлемым нарушением международных норм и правил».

«НАТО едино в своем осуждении этого нападения и готово оказать помощь в его расследовании», — добавил генеральный секретарь.

«Чушь и нонсенс»

Со своей стороны, российский президент Владимир Путин назвал «чушью», «бредом» и «нонсенсом» все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.

Схожую точку зрения высказал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нам понятна солидарность, евроатлантическая и другая, но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Или подкрепить [обвинения доказательствами], или принести извинения», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, речь идет «о клеветническом потоке со стороны Великобритании».

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