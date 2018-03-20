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02:05 (мск), источник: Известия

«Прямая линия» Владимира Путина пройдет после инаугурации

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится после того, как избранный президент официально вступит в должность. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Точная дата инаугурации пока неизвестна.

Источник: AP 2018

Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной «Прямой линии» Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал «Известиям», что она состоится после церемонии инаугурации президента.

«Прямая линия» — сложившийся формат общения Владимира Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают в различных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также в ходе прямых включений из регионов. Мероприятие проводилось в том числе в 2008—2011 годах, когда Путин занимал должность председателя правительства — в этот период оно назвалось «Разговор с Владимиром Путиным».

Самой долгой «Прямая линия» была в 2013 году — тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.

Последние несколько лет «Прямая линия» проходила в апреле, однако в 2017 году ее перенесли на июнь. После программы Владимир Путин провел ряд встреч с губернаторами, на которых обсуждались в том числе проблемы, озвученные жителями регионов во время общения с президентом.

По закону инаугурация президента должна состояться не ранее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом. В 2012 году Владимир Путин вступил в должность 7 мая.

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00:12 (мск)© Ньюстюб
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