В Раде рассказали о «шокирующем» видео с участием Савченко

Источник: РИА Новости

Об этом говорится в заявлении представителя президента Петра Порошенко в парламенте Ирины Луценко.

«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП (Блок Петра Порошенко — ред.) будет голосовать за все три позиции — снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», — сказала Луценко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала «уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

Луценко внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат подобные подозрения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.