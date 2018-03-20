Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Перемены на кухне помогут похудеть
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Госпитализирован актер Федор Добронравов
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Луминале-2018
01:38 (мск), источник: РИА Новости

В Раде рассказали о «шокирующем» видео с участием Савченко

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, при этом будет показано «шокирующее видео» с ее участием.

Источник: РИА Новости

Об этом говорится в заявлении представителя президента Петра Порошенко в парламенте Ирины Луценко.

«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП (Блок Петра Порошенко — ред.) будет голосовать за все три позиции — снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», — сказала Луценко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала «уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

Луценко внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат подобные подозрения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину.

Савченко призвала украинцев не верить власти и не быть тупыми баранами
Во время загрузки произошла ошибка.
19 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена
ОБСЕ объяснила, почему выборы в РФ 'противоречат международным нормам'
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь