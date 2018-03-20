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03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили подземные бункеры «противника» в Хабаровском крае

Летно-тактическое учение провели для экипажей Су-34 смешанного авиационного соединения ВВО в Хабаровском крае. Военные учились уничтожать подземные бункеры условного противника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Особенностью данного ЛТУ стало применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Во время этой тренировки военные запустили высокоточные управляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Также экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали задачи по вылету в заданный район, аэронавигации, проведению воздушной разведки.

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