Экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили подземные бункеры «противника» в Хабаровском крае

«Особенностью данного ЛТУ стало применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Во время этой тренировки военные запустили высокоточные управляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Также экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали задачи по вылету в заданный район, аэронавигации, проведению воздушной разведки.