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02:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2018

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности, поэтому встреча безосновательна. Он добавил, что для рассмотрения подобных вопросов в Женеве работает Совет по правам человека.

Кузьмин попросил провести голосование, в котором приняли участие 15 стран. Четыре из них — Россия, Китай, Боливия и Казахстан — проголосовали против. Три страны воздержались. Предварительная повестка не была принята из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Представители Великобритании, США, Франции и Швеции заявили, что организуют неформальное заседание, где выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейн.

Россия как постоянный член СБ ООН обладает правом вето и может блокировать любые резолюции ООН вне зависимости от уровня их поддержки. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам.

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19 марта© Ньюстюб
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