В Хабаровске назначили нового начальника по делам молодежи и социальным вопросам
С 19 марта этот пост занимает Инна Хопта.
С 19 марта этот пост занимает Инна Хопта.
В дальневосточной столице назначили нового начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города. С 19 марта эту должность занимает Инна Сергеевна Хопта. До нее эту должность с 2012 по 2017 годы занимал Евгений Демин.
— Инна Сергеевна 1977 года рождения. У нее два высших образования. Первое она получила в 1999 году, тогда она окончила
У Инны Хопты большой опыт работы на руководящих должностях, в общей сложности больше 13 лет. Помимо двух высших образований у нее есть множество сертификатов о повышении квалификации.
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