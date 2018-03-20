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05:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске назначили нового начальника по делам молодежи и социальным вопросам

С 19 марта этот пост занимает Инна Хопта.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице назначили нового начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города. С 19 марта эту должность занимает Инна Сергеевна Хопта. До нее эту должность с 2012 по 2017 годы занимал Евгений Демин.

— Инна Сергеевна 1977 года рождения. У нее два высших образования. Первое она получила в 1999 году, тогда она окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет. Второе высшее образование она получила в 2013 году, закончив в краевой столице Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

У Инны Хопты большой опыт работы на руководящих должностях, в общей сложности больше 13 лет. Помимо двух высших образований у нее есть множество сертификатов о повышении квалификации.

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