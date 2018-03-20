В Хабаровске назначили нового начальника по делам молодежи и социальным вопросам

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице назначили нового начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города. С 19 марта эту должность занимает Инна Сергеевна Хопта. До нее эту должность с 2012 по 2017 годы занимал Евгений Демин.

— Инна Сергеевна 1977 года рождения. У нее два высших образования. Первое она получила в 1999 году, тогда она окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет. Второе высшее образование она получила в 2013 году, закончив в краевой столице Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.