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04:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений создадут в Иркутской области

В Иркутской области будет образована Ассоциация ТОСов.

Источник: Reuters

В Иркутской области будет образована Ассоциация ТОСов. Ее создание, а также другие вопросы развития территориальных общественных самоуправлений обсудили на встрече председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Эдуард Дикунов и председатель иркутского ТОС «Черемушки» Екатерина Игнатова, сообщает пресс-служба депутата.

В Иркутске образовано 78 ТОСов, и только один из них зарегистрирован как юридическое лицо. Между тем наличие правого статуса открывает для ТОСов больше возможностей. В том числе это и доступ к средствам бюджета. Например, по мнению Эдуарда Дикунова, ТОСы можно привлекать к оказанию социальных услуг населению и возмещать им из бюджета понесенные затраты.

Однако чтобы зарегистрироваться и работать в качестве юридического лица, в том числе выполнять государственный заказ, нужны не только определенные финансовые ресурсы, но и знания. Ассоциация будет помогать ТОСам в обучении их представителей, консультировать по вопросам участия в конкурсных процедурах, а самое главное — выступит защитником интересов территориальных общественных самоуправлений.

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