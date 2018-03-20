Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений создадут в Иркутской области
В Иркутской области будет образована Ассоциация ТОСов.
В Иркутской области будет образована Ассоциация ТОСов.
В Иркутской области будет образована Ассоциация ТОСов. Ее создание, а также другие вопросы развития территориальных общественных самоуправлений обсудили на встрече председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Эдуард Дикунов и председатель иркутского ТОС «Черемушки» Екатерина Игнатова, сообщает
В Иркутске образовано 78 ТОСов, и только один из них зарегистрирован как юридическое лицо. Между тем наличие правого статуса открывает для ТОСов больше возможностей. В том числе это и доступ к средствам бюджета. Например, по мнению Эдуарда Дикунова, ТОСы можно привлекать к оказанию социальных услуг населению и возмещать им из бюджета понесенные затраты.
Однако чтобы зарегистрироваться и работать в качестве юридического лица, в том числе выполнять государственный заказ, нужны не только определенные финансовые ресурсы, но и знания. Ассоциация будет помогать ТОСам в обучении их представителей, консультировать по вопросам участия в конкурсных процедурах, а самое главное — выступит защитником интересов территориальных общественных самоуправлений.
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