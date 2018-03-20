Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Сакура в цвету
05:44 (мск), источник: Комсомольская правда

На выборах президента в Хабаровском крае продали 480 тонн продуктов

Общая выручка составила 60 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на выборах президента 2018 в рамках проекта «Народный стол — Наш выбор 27» продали 480 тонн продукции, а планировалось что эта цифра составит 500 тонн. При этом около 86 тонн — товары местных производителей. В основном это молочная, колбасная продукция, замороженные полуфабрикаты, сыр, томатная паста, майонез, десерты, соки и вода, а также выпечка и социально значимые товары. Болшим спросом пользовались молочная продукция, консервы, крупы, сахар, мука и кондитерские изделия. Колбасу жители края, наоборот, покупали неохотно.

— В день выборов сотрудники комитета обошли буквально все участки Хабаровска, чтобы увидеть все плюсы и минусы, ведь такое реализуется впервые. Были и проблемы. Так, из-за большого спроса, производители не успевали довозить продукцию на участки, а дегустации в некоторых случаях завершались раньше, чем планировалось. Видимо, нашим жителям очень понравились местные товары, раз прилавки с дегустацией быстро пустели, — отметил Николай Крецу, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

В день выборов дополнительный подвоз продукции потребовался в краевой столице, городе Юности, Вяземском, Комсомольском, Хабаровском и районе имени Лазо. Только по дальневосточному центру курсировало 30 автомобилей, была обеспечена работа диспетчеров и сотрудников склада.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что многие предприниматели остались довольны продажами на «народном столе». Выручка в этот день была вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Производители колбасной и молочной продукции рассказали, что на избирательные участки они поставили дневную норму товара, изготовители напитков — двухдневную, сыра выпущено в пятидневном объеме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Елена Исинбаева кардинально поменяла цвет волос и прическу
Пять русских футболистов "Спартака" взяли тренироваться в сборную Бразилии
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь