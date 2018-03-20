На выборах президента в Хабаровском крае продали 480 тонн продуктов

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на выборах президента 2018 в рамках проекта «Народный стол — Наш выбор 27» продали 480 тонн продукции, а планировалось что эта цифра составит 500 тонн. При этом около 86 тонн — товары местных производителей. В основном это молочная, колбасная продукция, замороженные полуфабрикаты, сыр, томатная паста, майонез, десерты, соки и вода, а также выпечка и социально значимые товары. Болшим спросом пользовались молочная продукция, консервы, крупы, сахар, мука и кондитерские изделия. Колбасу жители края, наоборот, покупали неохотно.

— В день выборов сотрудники комитета обошли буквально все участки Хабаровска, чтобы увидеть все плюсы и минусы, ведь такое реализуется впервые. Были и проблемы. Так, из-за большого спроса, производители не успевали довозить продукцию на участки, а дегустации в некоторых случаях завершались раньше, чем планировалось. Видимо, нашим жителям очень понравились местные товары, раз прилавки с дегустацией быстро пустели, — отметил Николай Крецу, председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

В день выборов дополнительный подвоз продукции потребовался в краевой столице, городе Юности, Вяземском, Комсомольском, Хабаровском и районе имени Лазо. Только по дальневосточному центру курсировало 30 автомобилей, была обеспечена работа диспетчеров и сотрудников склада.