Коммунисты Приморья довольны, что «сделали» Жириновского (видео)
В Приморском крае Павел Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%.
В Приморском крае Павел Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%.
Коммунисты Приморья довольны результатами выборов Президента РФ. Главным своим достижением они считают то, что в Приморье их кандидату Павлу Грудинину удалось существенно (почти в трое) обойти ближайшего конкурента Владимира Жириновского. Напомним, что в Приморском крае Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%. У Владимира Путина более 65% голосов приморских избирателей.
Андрей Ищенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края от фракции КПРФ: «Я считаю, что по сравнению с 2012 годом наш кандидат значительно улучшил результаты, у нас в таких крупных городах, как Владивосток, Находка больше 23% за нашего кандидата».
Влас Копейкин, доверенное лицо кандидата в президенты В. Жириновского: «Ну при существующей системе любой кандидат от действующей власти наберет больше 50%. Систему надо менять».
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