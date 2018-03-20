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05:36 (мск), источник: Вести Приморье

Коммунисты Приморья довольны, что «сделали» Жириновского (видео)

В Приморском крае Павел Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%.

Источник: РИА "Новости"

Коммунисты Приморья довольны результатами выборов Президента РФ. Главным своим достижением они считают то, что в Приморье их кандидату Павлу Грудинину удалось существенно (почти в трое) обойти ближайшего конкурента Владимира Жириновского. Напомним, что в Приморском крае Грудинин набрал 21,39% голосов избирателей, а Владимир Жириновский только 7,09%. У Владимира Путина более 65% голосов приморских избирателей.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края от фракции КПРФ: «Я считаю, что по сравнению с 2012 годом наш кандидат значительно улучшил результаты, у нас в таких крупных городах, как Владивосток, Находка больше 23% за нашего кандидата».

А в приморском штабе Владимира Жириновского прошедшими выборами остались недовольны.

Влас Копейкин, доверенное лицо кандидата в президенты В. Жириновского: «Ну при существующей системе любой кандидат от действующей власти наберет больше 50%. Систему надо менять».

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