Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний

ТАСС, 20 марта. Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
В свою очередь,
Ранее в январе британские власти задержали в Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году. Французские следователи подозревают, что Джури является одним из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози, избранного на президентский пост в 2007 году, из средств ливийского руководителя Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.
Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф
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