Ирак спустя 15 лет после вторжения США
Американцы хотели принести «мир и свободу» на иракскую землю. По прошествии 15 лет эта цель
Американцы хотели принести «мир и свободу» на иракскую землю. По прошествии 15 лет эта цель
«Мы приходим в Ирак с великим уважением к его гражданам, их цивилизации и религиям, которые они практикуют. У нас нет другой цели, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над страной в руки собственного народа», — провозгласил президент Джордж
Крах государственности
Операция «Иракская свобода» началась под предлогом поиска в Ираке оружия массового поражения (ОМП) и привела к свержению режима Саддама Хусейна и Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Позднее инспекторы ООН и американские военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Багдад не располагал программами создания ОМП, а Хусейн не имел связей с «Аль-Каидой», в чем его обвиняли в США. Спустя 13 лет после начала операции «Иракская свобода» в Великобритании также признали, что режим Саддама Хусейна «не представлял неотвратимой угрозы» для планеты на момент начала иракской кампании. Однако на Западе
Оккупационная администрация во главе с Полом Бремером сделала ставку на шиитские элиты, способствуя их продвижению на руководящие должности в Багдаде. Суннитское меньшинство, традиционно составлявшее основную часть политической верхушки страны (Саддам Хусейн также был суннитом), ушло в оппозицию и инициировало партизанскую войну.
Балканизация иракского народа стала благодатной почвой для экстремистов — в первую очередь для филиала «Аль-Каиды» в Ираке, объявившего в 2013 году об обособлении и именующегося теперь «Исламское государство» (обе организации запрещены в РФ). Поскольку ИГ принадлежало к суннитской ветви, организацию пополнили многие иракские сунниты, проживающие преимущественно на
Общество и насилие
Военное вторжение, гражданская война и терроризм привели к гибели сотен тысяч граждан Ирака. По некоторым подсчетам, только военные действия c 2003 по 2011 год унесли жизни почти полумиллиона иракцев. В последние годы число жертв конфликта среди гражданского населения сокращается (6,9 тыс. погибших в 2016 году, 3,3 тыс. — в 2017 году), однако остаются другие проблемы с соблюдением прав человека: пытки, сексуальное насилие, ущемление прав заключенных, активистов, журналистов, женщин.
Как отмечает правоохранительная организация Human Rights Watch, в нарушении прав человека замешаны не только экстремисты, но и иракские силовики. На землях, освобожденных от игиловцев, фактически действует система коллективных наказаний в отношении семей, чьи члены могли воевать за исламистов.
Экономика
Ирак — третий в мире экспортер нефти, уступающий только Саудовской Аравии и России. Страна добывает 4,3 млн баррелей в день, из которых примерно 4 млн идут на экспорт. При нынешней стоимости барреля $66 страна должна ежедневно получать $264 млн.
Поскольку Багдад вынужден решать сиюминутные проблемы и бороться за выживание, ресурсов и времени на диверсификацию экономики не остается. По оценке ООН, 99% государственных доходов Ирака генерируется нефтяным сектором. Благодаря ему финансируется работа правительственных органов, оборонный сектор, инфраструктурные проекты
Ситуацию усугубляет и тот факт, что больше половины ресурсов углеводородов Ирака находится на территории Иракского Курдистана — населенного курдами региона, где осенью 2017 года состоялся референдум о независимости. Голосование значительно обострило отношения Багдада и Курдистана, создав угрозу появления очередного очага нестабильности в стране.
Политика
Новая конституция 2005 года провозгласила Ирак демократической федеративной парламентской республикой, утвердила введение автономного управления на севере и юге страны, а также перераспределила власть в пользу шиитов и курдов. Но несмотря на реформы и попытки демократизации, государственный аппарат по сей день остается парализованным
Между тем жители Ирака и международные эксперты готовятся к выборам в Совет представителей (парламент) четвертого созыва, которые состоятся 12 мая 2018 года. Действующий
Подготовка к выборам проходит на фоне ожесточенных дебатов о необходимости отсрочки голосования в Совет представителей минимум на шесть месяцев, инициированных рядом суннитских и курдских партий. Первые настаивают на переносе
От того, придут ли стороны к консенсусу и смогут ли они организовать проведение плебисцита, будет зависеть, в какую сторону в дальнейшем пойдет политический процесс в Ираке.
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