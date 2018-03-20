ФСБ не сочла нарушением прав граждан требование ключей для расшифровки переписки в Telegram

«Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую Конституцией тайну или информацию ограниченного доступа, и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан», — заявил представитель ФСБ в Верховном суде России во вторник, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе.
По словам представителя ФСБ, приказ, который мессенджер просит признать незаконным, «принят строго в рамках предоставленных ФСБ полномочий».
Представители Telegram просят Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.
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