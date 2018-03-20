За Владимира Путина проголосовало рекордное число жителей Пермского края
Пермь по явке заняла четвёртое место в России среди
Пермь по явке заняла четвёртое место в России среди
На выборах Президента России 18 марта почти миллион избирателей Пермского края проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина.
Окончательные результаты выборов огласили на итоговом заседании избирательной комиссии Пермского края. Председатель Игорь Вагин сообщил, что в голосовании приняли участие 1,3 миллиона жителей края. 119 тысяч человек подали заявления о голосовании по месту жительства, из них 97 тысяч пришли голосовать.
«Явка составила 66,5 процента, выше она была только в 2004 году, когда на выборы пришли на 0,5 процента больше избирателей. В этот раз регион по явке занял 38 место среди субъектов РФ, седьмое в ПФО. Кстати, по явке в 2012 году мы были на предпоследнем месте в стране по явке», — сказал председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.
Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в краевой столице явка составила 64,29 процента. По ней Пермь заняла четвёртое место в России среди городов — миллионников, уступив только Уфе, Волгограду и Челябинску.
Итоги выборов краевой Избирков утвердил единогласно.
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