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12:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

За Владимира Путина проголосовало рекордное число жителей Пермского края

Пермь по явке заняла четвёртое место в России среди городов-миллионников.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

На выборах Президента России 18 марта почти миллион избирателей Пермского края проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина.

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Окончательные результаты выборов огласили на итоговом заседании избирательной комиссии Пермского края. Председатель Игорь Вагин сообщил, что в голосовании приняли участие 1,3 миллиона жителей края. 119 тысяч человек подали заявления о голосовании по месту жительства, из них 97 тысяч пришли голосовать.

«Явка составила 66,5 процента, выше она была только в 2004 году, когда на выборы пришли на 0,5 процента больше избирателей. В этот раз регион по явке занял 38 место среди субъектов РФ, седьмое в ПФО. Кстати, по явке в 2012 году мы были на предпоследнем месте в стране по явке», — сказал председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.

Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в краевой столице явка составила 64,29 процента. По ней Пермь заняла четвёртое место в России среди городов — миллионников, уступив только Уфе, Волгограду и Челябинску.

Итоги выборов краевой Избирков утвердил единогласно.

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