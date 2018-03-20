За Владимира Путина проголосовало рекордное число жителей Пермского края

Окончательные результаты выборов огласили на итоговом заседании избирательной комиссии Пермского края. Председатель Игорь Вагин сообщил, что в голосовании приняли участие 1,3 миллиона жителей края. 119 тысяч человек подали заявления о голосовании по месту жительства, из них 97 тысяч пришли голосовать.

«Явка составила 66,5 процента, выше она была только в 2004 году, когда на выборы пришли на 0,5 процента больше избирателей. В этот раз регион по явке занял 38 место среди субъектов РФ, седьмое в ПФО. Кстати, по явке в 2012 году мы были на предпоследнем месте в стране по явке», — сказал председатель Крайизбиркома Игорь Вагин.