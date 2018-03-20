Депутаты Самарской губдумы предлагают запретить продавать алкоголь в жилых домах ночью

Источник: AP 2018

Депутаты Самарской губернской думы намерены внести поправки в федеральный закон о регулировании производства этилого спирта. В частности, они считают необходимым запретить розничную торговлю алкоголем ночью в общепитах, которые расположены в жилых домах. Об этом сообщил председатель комитета по промышленности Самарской губдумы Вячеслав Малеев. В данном вопросе его поддержали члены комитета.

— Для решения этой проблемы нам нужно вернуть права регулирования торговли алкогольной продукции, которых мы лишились в конце прошлого года, — пояснил Вячеслав Малеев.

Однако с данным решением согласились не все присутствующие. Руководитель ассоциации предпринимателей Самарской области Николай Тарабин сказал, что отмена продажи приведет к плохим последствиям.

— Если мы запретим продажу в домах, то опять начнет расцветать теневой бизнес. А люди будут покупать алкоголь из машин. Такие запреты ведут только к плохим последствиям и отравлениям, — заявил Николай Тарабин.