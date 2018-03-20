Депутаты Самарской губдумы предлагают запретить продавать алкоголь в жилых домах ночью
Для этого нужно вернуть полномочия, которых область лишилась в прошлом году.
Для этого нужно вернуть полномочия, которых область лишилась в прошлом году.
Депутаты Самарской губернской думы намерены внести поправки в федеральный закон о регулировании производства этилого спирта. В частности, они считают необходимым запретить розничную торговлю алкоголем ночью в общепитах, которые расположены в жилых домах. Об этом сообщил председатель комитета по промышленности Самарской губдумы Вячеслав Малеев. В данном вопросе его поддержали члены комитета.
— Для решения этой проблемы нам нужно вернуть права регулирования торговли алкогольной продукции, которых мы лишились в конце прошлого года, — пояснил Вячеслав Малеев.
Однако с данным решением согласились не все присутствующие. Руководитель ассоциации предпринимателей Самарской области Николай Тарабин сказал, что отмена продажи приведет к плохим последствиям.
— Если мы запретим продажу в домах, то опять начнет расцветать теневой бизнес. А люди будут покупать алкоголь из машин. Такие запреты ведут только к плохим последствиям и отравлениям, — заявил Николай Тарабин.
Напомним, что в конце прошлого года областные власти лишились права регулирования торговли алкогольной продукцией в объектах общественного питания. Полномочия передали на федеральный уровень.
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