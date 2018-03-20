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14:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Замдиректора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность

Заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунёв покидает должность.

Источник: Reuters

Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердили в горадминистрации 20 марта 2018 года. Согласно информации, он написал заявление по собственному желанию. Последний день его работы в департаменте — 23 марта.

Напомним, что 6 марта 2018 года директором департамента стала бывший сотрудник министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Елена Кузнецова. На этом посту она сменила Александра Голофастова, который ушёл 16 февраля.

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