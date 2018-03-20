Новый руководитель УФНС по Нижегородской области пообещал выстроить диалог с бизнесом
Виктор Большаков заявил, что осуществляет прием и по мере возможности готов принять каждого.
Виктор Большаков заявил, что осуществляет прием и по мере возможности готов принять каждого.
Как заявил Виктор Большаков на церемонии представления его в качестве руководителя УФНС России по Нижегородской области 20 марта, «миссией налоговых органов является создание таких условий для бизнеса, чтобы можно было комфортно выполнять свои обязанности».
Большаков заверил, что налоговые органы будут стремиться выстраивать диалог с бизнесом на всех уровнях. Этот тезис поддержал и и.о.
Об этом высказался также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Он отметил, что предприниматели не могут по два месяца попасть к руководителю налоговой и выяснить, почему счет заблокирован. Поэтому очень важно, по его словам, чтобы районные инспекции принимали каждого. В рамках этого он призвал уйти от жесткого контроля и перейти к консультативному сотрудничеству.
В дополнение, Виктор Большаков заявил, что осуществляет прием и по мере возможности готов принять каждого.
Напомним, что с 19 марта к обязанностям руководителя УФНС по Нижегородской области приступает Виктор Большаков, который ранее занимал пост замруководителя регионального управления налоговой службы.
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