Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Город начал активную подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому сроку в городе появятся два
Город начал активную подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. К этому сроку в городе появятся два
После проведения саммитов в
Дополнительным местом для проведения мероприятий саммита станет малый
ООо «Новапорт» возведет в Челябинске новый аэровокзал площадью 16300 квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние воздушные авиалинии. Его пропускная способность будет выше нынешнего аэровокзала — 2,5 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта на первом этапе — 3176,6 миллионов рублей.
Также в городе будет построено девять гостиниц для гостей саммитов. «Этого достаточно, чтобы разместить всех приехавших на саммит. Губернатор Борис Дубровский лично провел переговоры с инвесторами и застройщиками новых гостиниц. Они предоставили главе региона отчет о наличии средств для строительства. Большинство объектов — долгострои», — пояснил
Новая гостиница появится по улице Курчатова, 28; Васенко, 96; Лесопарковой, 9А; Свободы, 4; на проспекте Ленина, 35; на перекрестке Братьев Кашириных и Краснознаменной, перекресток проспекта Победы и Молдавской. В 33 микрорайоне планируется построить два здания — 11 и 16 этажей.
«Губернатор Борис Дубровский договорился с главой Минобра России Ольгой Васильевой, что финансирование строительства этих двух зданий возьмет на себя их ведомство. А после проведения саммитов здания перейдут в пользование ЮУрГУ для общежитий», — уточнил Руслан Гаттаров.
Также в рамках подготовки к саммитам будет проведено благоустройство фасадов на гостевых маршрутах, рекультивация городской свалки, озеленение улиц, улучшение экологической обстановки.
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