Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим

Источник: Sputnik

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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«Девятнадцатого марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан», — говорится в сообщении узбекистанского МИД.

По данным пресс-службы, соглашение заключено в целях создания благоприятных условий гражданам двух стран путем предоставления им возможности осуществлять взаимные поездки без оформления виз. «С 19 марта граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан могут пребывать на территориях двух стран без виз (до 30 суток) по действительным проездным документам, указанным в соглашении», — добавили в МИД Узбекистана.