Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу безвизовый режим

Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
«Девятнадцатого марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан», — говорится в сообщении узбекистанского МИД.
По данным пресс-службы, соглашение заключено в целях создания благоприятных условий гражданам двух стран путем предоставления им возможности осуществлять взаимные поездки без оформления виз. «С 19 марта граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан могут пребывать на территориях двух стран без виз (до 30 суток) по действительным проездным документам, указанным в соглашении», — добавили в МИД Узбекистана.
Ранее Мирзиёев своим постановлением временно ввел в действие данное соглашение с 16 марта в отношении граждан Таджикистана. По данным МИД Узбекистана, это было сделано в целях создания благоприятных условий населению двух стран в канун празднования весеннего праздника Навруз, который отмечается 21 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.